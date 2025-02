Ilfogliettone.it - Rai, ipotesi dimissioni di massa per azzerare Vigilanza bloccata

La tentazione, per ragioni magari opposte, serpeggia sia nel centrodestra che nel centrosinistra.didalla, ormaida mesi, per azzerarla.Mentre alla Camera si vota per l’elezione dei quattro giudici costituzionali, impasse superata dopo mesi di stallo, tra i parlamentari ci sono fitti conciliaboli sull’di tentare una mossa che possa consentire anche di smuovere la partita dellaRai, rimasta di fatto paralizzata dopo il no delle opposizioni al via libera di Simona Agnes come presidente del cda di viale Mazzini e la conseguente decisione del centrodestra di disertare tutte le riunioni convocate dalla presidente, Barbara Floridia.Molto dipenderà dal clima tra i partiti, se si riuscirà o meno a proseguire con lo spirito che ha portato a sbloccare l’impasse sulla Consulta, grazie a contatti diretti tra i leader.