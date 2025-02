Ragazze me l’ha detto lui Grande Fratello Tommaso choc su Lorenzo | fatti scottanti

Leggi su Caffeinamagazine.it

Alfonso Signorini si starà preparando per affrontare una nuova puntata dele quindi sfidare anche il Festival di Sanremo 2025 di Carlo Conti, che giovedì 13 febbraio regalerà al pubblico la terza serata. Ma anche il pubblico del reality di Canale 5 si starà scaldando in vista di una nuova diretta in cui, stando a tante indiscrezioni che circolano in rete non dovrebbe prevedere eliminazione ma l’elezione della prima finalista donna di questa edizione.Certo è che anche in casa il clima è tutt’altro che disteso. Continuano inle discussioni feroci tra i concorrenti e i ‘gruppetti’. Sono tutti presi tra strategie, alleanze ma anche rivelazioni inaspettate. L’ultima arriva da una chiacchierata notturna in giardino, doveha all’improvviso sganciato una vera bomba su produzione eSpolverato.