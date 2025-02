Ilrestodelcarlino.it - Raffaello Tonon, da star della tv a oste in Romagna: “A Cattolica ho ritrovato la pace”

, 13 febbraio 2025 – La vita diha sempre ruotato intorno al mondo dello spettacolo, da concorrente del Grande Fratello a opinionista, poi conduttore e anche qualche avventura in radio. Poi il 45enne di Milano ad un certo punto ha deciso di cambiare rotta, di abbandonare il mondo patinatotv per venire a vivere a, il suo posto del cuore, conosciuto in giovane età. Nella Regina dell’Adriatico halache nella velocità milanese stentava a vedere e con lei anche un lavoro danella cantina Ottaviani di San Clemente. Cittadino onorario didal 2006, negli anni ha imparato anche il dialetto romagnolo e tra un ‘burdel’ e un ‘a tal’deg’ ci ha raccontato la sua nuova vita. Da dove nasce l’amore per la Riviera? "Nasce tutto da mia madre, che incinta già veniva in vacanza ae poi crescendo sono sempre stato molto fortunato perché ho potuto vivere tanto il mare