Terzotemponapoli.com - Radio Goal – Napoli, Conte passerà al 3-5-2, sostituirà Neres con Raspadori come seconda punta

Fuser, Rossi, Bellucci, Protti, Ballardini, Marcolin, Rampulla, Pasino, Dionigi, Rastelli, Di Gennaro e Baiano han no partecipato atrasmissione in onda sulle frequenze di Kiss Kiss, per parlare dele di altro. Questi i loro interventi riportati da TerzoTempo.Com:Diego Fuser, ex calciatore, ha rilasciato un’intervista a Kisskiss.it: “Lazio-di Coppa Italia nel 96/97? Solitamente ricordo più le vittorie che le sconfitte (ride ndr.). Lazio-di sabato? La Lazio doveva ritrovarsi dopo una flessione, ora è in ripresa. Sarà una bella partitasempre, ilè in testa alla classifica meritatamente.di? Vedo una squadra con una grande mentalità, ha sempre voglia di non mollare e sembra non abbiano voglia di mollare il primo posto.