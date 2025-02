Sport.quotidiano.net - QUI nerazzurri. Inzaghi può tirare un sospiro di sollievo. Nessuna lesione per Thuram

Tre mesi e oltre in apnea, ma questa finalmente è una settimana “libera“ per l’Inter che dopo il posticipo di lunedì sera contro la Fiorentina può preparare al meglio la sfida con i bianconeri. Ieri sono ripresi gli allenamenti, vero, ma almeno si puòil fiato perché per la prima volta da novembre non ci sono turni infrasettimanali, recuperi di campionato, partite di Champions o di Coppa Italia. L’ultima volta in cui Simoneha lavorato senza dover pensare ad altre sfide è stata durante la sosta di novembre (ma c’erano tanti giocatori impegnati con le nazionali): poi un lungo tour de force con 10 gare di campionato, quattro di Champions, una di Coppa Italia e due di Supercoppa Italiana. Ora testa alla Juventus e notizie confortanti arrivano dall’infermeria:per Marcus, che ieri si è sottoposto ad esami dopo il dolore alla caviglia sinistra che lo ha costretto ad uscire dopo 27’ nel match contro la Fiorentina.