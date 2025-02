Sport.quotidiano.net - Qui Castelfidardo. Squalifiche, il mister:: "Sembrano eccessive»

Leggi su Sport.quotidiano.net

"Se per Morganti la squalifica di una giornata logicamente ci può stare, mimoltole quattro giornate date a Fabbri in precedenza e anche le tre a Osama". Il pensiero di Marco Giuliodori, allenatore del, anche se ci tiene a precisare "che non voglio lamentarmi delle decisioni, andiamo avanti lo stesso, anche se mise le confrontiamo con quelle comminate ad altri giocatori di altre squadre che per falli di reazione prendono solo due giornate. Fabbri ha sbagliato e si assume le sue responsabilità, ma quattro giornate per proteste sono un po’ troppe. Anche le tre al nostro portiere che era in panchina non mipoche, perché domenica è andato semplicemente a recuperare i nostri palloni che tenevano quelli del Sora nella loro panchina, poi è vero che c’è stata una mezza scaramuccia, ma anche in quel caso tre giornate miun pochettino esagerate".