Fanpage.it - “Questa terra è intrisa del nostro sangue, non ce ne andremo”. Parla Abdul, chirurgo palestinese a Gaza

Leggi su Fanpage.it

Un medicoa Fanpage.it: "Non lascerò mai questa. Il presidente degli Stati Uniti non è il primo che cerca di uccidermi o deportarmi. Ma né io né gli altri palestinesi ce ne andremo mai.del. Costi quel che costi, da qui non ci muoveremo".