Questa sera al Cinema Delle Province di Roma prosegue il tour di “Ciao Bambino” di Edgardo Pistone

Leggi su Romadailynews.it

alle 20.30 il registapresenta il film aldiMiglior Opera Prima alla Festa deldie vincitore del Premio della Critica al Tallin Black Night Film FestivalDistribuzione a cura di Filmclub Distribuzione by Minerva Pictures, distribuito da Filmclub Distribuzione by Minerva Pictures, ildi “” opera prima diprodotto da Bronx Film, Anemone Film, Mosaicon Film, Minerva Pictures Group e realizzata con il sostegno del Mic – Ministero della Cultura – Direzione Generalee Audiovisivo e Regione Campania – Fondoe Audiovisivo, in collaborazione con Film Commission Regione Campania.Presentato in anteprima nella sezione Freestyle della Festa deldi2024, dove ha vinto ex aequo (giuria presieduta dalla regista e sceneggiatrice Francesca Comencini) il Premio Miglior Opera Prima, “” ha già avviato unin vari festival nazionali e internazionali, collezionando prestigiosi premi, tra cui il Premio Speciale della Giuria al Tallinn Black Nights Film Festival 2024 nella categoria Concorso Opere Prime e la Menzione Speciale nella sezione Spazio Campania al Laceno d’Oro International Film Festival.