‘Questa è la loro finale di coppa’

Leggi su Justcalcio.com

2025-02-13 01:09:00 Riportiamo fedelmente quest’ultima notizia pubblicata pochi minuti fa sul web, sull’ottimo sito 101greatgoals:Il capitano del Liverpool Virgil Van Dijk afferma che sarebbe stato anche difficile battere Everton nelladi coppa”.The Reds e Toffees hanno giocato un thriller nello scontroa Goodison Park prima che Everton si spostasse nelnuovo stadio la prossima stagione.Il Liverpool ha avuto un vantaggio per 2-1 in testa agli ultimi secondi della partita, ma è rimasto sbalordito da un tiro al volo in ritardo, in ritardo James Tarkowski al 98 ° minuto, nonostante ci siano solo cinque aggiunti inizialmente.Una lunga recensione VAR ha quindi permesso all’obiettivo di stare in piedi, scatenando il caos dentro e fuori dal campo.Mentre il fischio a tempo pieno esplodeva, Abdoulaye Doucoure si scatenò e celebrava davanti al supporto in viaggio di Liverpool, e fu seguito da vicino da un furioso Curtis Jones, che si mise in un rottame con il centrocampista.