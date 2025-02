Napolitoday.it - "Quello in foto è il mio papà ed è del Vomero, mi aiutate a trovarlo?": la richiesta su Fb di un 23enne straniero

Leggi su Napolitoday.it

Quelladai colori retrò conservata in un vecchio album protetta da plastica trasparente è uno dei pochissimi indizio che un giovane 22nneha per tentare di rintracciare il padre: mostra due giovani felici e spensierati come solo i giovani sanno essere, lei bionda, con i capelli.