Ilrestodelcarlino.it - “Quei teatri perduti che raccontano la città”

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Bologna, 13 febbraio 2025 – Tutto è nato da visite in Certosa sulle tombe delle grandi cantanti. Un tour nelle vite di donne eccezionali e deiin cui si sono esibite. Da lì, con la collaborazione con il Museo del Risorgimento e l’associazione 8cento, è nato un vero trekking in centro. Una ’camminata’ che ora possono fare anche i lettori del libro Antichia Bologna (In Riga Edizioni), scritto dalla musicista e musicologa Maria Chiara Mazzi. Nelle sue ricerche, si è imbattuta in sempre piùantichi, come in un sistema di scatole cinesi. Lo racconta nella puntata di oggi del podcast il Resto di Bologna. “Abbiamo la fortuna – spiega – che innell’Ottocento ci fossero impresari teatrali e tanti articoli di periodici che pubblicizzavano gli spettacoli.