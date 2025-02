Secoloditalia.it - Quarticciolo off limits: ancora agenti accerchiati da pusher extracomunitari: 19 arresti e 4 espulsioni

Leggi su Secoloditalia.it

Lo schema criminale è sempre lo stesso: fronteggiamento con la polizia, accerchiamenti, fughe alle richiesta di controllo, da parte diche gestiscono la criminalità nei quartieri più a rischio della Capitale.una volta al, periferia est, durante un blitz antidroga, glisono statie minacciati per “salvare” uno e consentirgli la fuga. Un canovaccio ormai quotidiano, l’ultimo accerchiamento due giorni fadaL’ennesimo episodio è successo ieri sera, intorno alle 22. In mattinata la stessa sorte era toccata ai carabinieri e lunedì altrierano statidastranieri. Tutto è iniziato quando una volante della Questura ha fermato in via Palmiro Togliatti, una Toyota Aygo.