Oasport.it - Quando torna Federica Brignone? Il calendario delle gare: sarà volata per la Coppa del Mondo generale

Leggi su Oasport.it

Dopo aver chiuso in bellezza i Campionati Mondiali di Saalbach, vincendo un argento in superG e soprattutto l’oro in slalom gigante,si appresta ad affrontare lafinale con Lara Gut-Behrami per la Sfera di Cristallo. Si preannuncia infatti un serrato testa a testa tra l’azzurra e la svizzera per imporsi nella classificadelladelfemminile 2024-2025 di sci alpinomancano quindicial termine della stagione.Il, a meno di ulteriori cancellazioni, prevede quattro giganti (due a Sestriere, uno ad Are, uno a Sun Valley), quattro discese libere (due a Kvitfjell, una a La Thuile, una a Sun Valley), tre superG (Kvitfjell, La Thuile, Sun Valley), tre slalom (Sestriere, Are, Sun Valley) ed una competizione da recuperare a La Thuile in una specialità che verrà stabilita dopo il weekend norvegese di Kvitfjell (1-2 marzo).