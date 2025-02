Oasport.it - Quando parte Federica Brignone nella seconda manche dei Mondiali: orario esatto, tv, streaming

ha chiuso al comando la primadello slalom gigante femminile che a Saalbach (Austria), assegnerà le medaglie ai2025 di sci alpino: larun scatterà alle 13.15,ci sarà la tradizionale inversione delle prime trenta.Lavedrà al via le migliori 60: dopo l’inversione delle prime 30, infatti, partiranno anche le atlete dal 31° al 60° posto dopo la prima run. Non appena verrà rilasciata la startlist completa, si conoscerà l’in cui partirà.Guarda idi sci alpino su DAZN. Attiva ora a soli 11,99 euro al mesePer ladella gara dei2025 di sci alpino la diretta tv sarà affidata a Rai 2 HD ed Eurosport 1 HD, mentre la direttasarà fruibile su Rai Play, discovery+, Sky Go, NOW, DAZN, infine la diretta live testuale sarà disponibile su OA Sport.