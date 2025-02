Cultweb.it - Quando nacque Barbie? La bambola più amata al mondo ha due compleanni

, lapiù famosa del, ha due. Il primo risale al 13 febbraio 1959,venne presentata alla Fiera del Giocattolo di New York, per poi essere ufficialmente messa in vendita il 9 marzo dello stesso anno, data ufficiale del suo genetliaco. Da allora, ha conquistato generazioni di bambini e adulti, diventando un’icona della cultura pop. Ma come è natae qual è la storia dietro la sua creazione?fu ideata da Ruth Handler, cofondatrice di Mattel insieme al marito Elliot. L’ispirazione venne osservando la figlia Barbara giocare con bambole di carta che raffiguravano donne adulte. In un’epoca in cui la maggior parte delle bambole rappresentava neonati, Handler intuì il potenziale di un giocattolo che permettesse alle bambine di immaginare un futuro oltre la maternità.