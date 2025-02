Anteprima24.it - “Quando la vita era regolata dal cuore”: al Gesualdo la Lectio Magistralis di Galimberti

Tempo di lettura: 2 minutiNel mondo classico i sentimenti venivano trasferiti alle persone attraverso l’impiego della Mitologia. Il grande Olimpo della cultura greca forniva e ci restituisce ancora oggi tutta una gamma dei sentimenti umani, una fenomenologia delle emozioni, che possono tornarci utili in un tempo dominato dalla tecnica esasperata a cui si contrappone anche un linguaggio semplice e privo di connotazioni emotive.Sabato 15 febbraio, alle ore 21, il Teatro “Carlo” di Avellino abbraccia il filosofo, saggista e psicanalista italiano Umbertoe la sua fortunatissima “laeradal”.Un modo per raccontare ad un pubblico ampio e variegato come il sentimento non sia una dote naturale, ma una virtù da acquisire ed accrescere attraverso la cultura, la letteratura, il teatro appunto.