Formiche.net - Quali scenari per l’Africa del G20. L’analisi di MedOr e ISS

La comprensione delle dinamiche africane è un elemento essenziale per il successo di strategie come il Piano Mattei. In questo contesto, con il Copasir che ha recentemente pubblicato un rapporto analitico sul, il workshop organizzato dalla Med-Or Italian Foundation dal titolo “Towards the G20 in South Africa – Africa’s Major Challenges in Energy, Climate Change, and Development Potential” assume una rilevanza strategica. L’evento, che ha visto la partecipazione di Jakkie Cilliers, fondatore dell’Institute for Security Studies (ISS) Africa e responsabile del programma African Futures and Innovation (AFI), si inserisce nell’impegno che la Fondazione sta portando avanti per rafforzare il sistema-Paese Italia nel contesto delle relazioni con— e consapevolizzazione reciproca.L’evento ha offerto un’analisi approfondita delle sfide cruciali chedovrà affrontare nel prossimo futuro, concentrandosi su tre temi chiave: energia, cambiamento climatico e sviluppo economico.