Liberoquotidiano.it - Qual è il problema? Fegati spappolati per il trionfo di Conti: ecco chi sta soffrendo

L'assenza di polemiche genera nuove e stucchevoli polemiche, pensa te. Tra le altre, quella più alimentata nelle ultime ore è «Carlofa troppo il Carlo», ovvero il suo mestiere. E lo fa bene, anzi benissimo. Rispetta i tempi, lascia i cantanti al centro della scena, non si perde in tele-boiate, rispetta la scaletta, non sbaglia un'uscita, non inciampa, non balla il Qua Qua, dirige serenamente il traffico. Una conduzione che potremmo definire “svizzera” e che inche modo ha disturbato coloro che nella prima serata speravano di ritrovare la cara vecchia caciara tricolore. Per carità, durante la prima serata l'assenza di “un Fiorello” si è sentitame, ché quello riempiva tempi morti e pure quelli vivi, ma il dato di fatto è che Carlo il toscano ha preferito evitareunque tipo di scopiazzatura e, semmai, ha scelto di replicare – e possibilmente migliorare - se stesso.