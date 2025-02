Thesocialpost.it - “Purtroppo è lui”. Era scomparso da due giorni, il drammatico annuncio dei ricercatori

Si sono concluse nel peggiore dei modi le ricerche di un anziano che si era allontanato da una casa di riposo e che risultava: è stato ritrovato nel lago di Costanza il corpo senza vita dell'uomo di 84 anni, del quale non si avevano più notizie da due.Leggi anche: Patrizia Marchi morta a 49 anni: era andata in ospedale solo per rimuovere un cicatriceL'anziano, che aveva lasciato una casa di riposo alle 3.15 di mattino, è stato ripescato dalle acque del lago in territorio di Salmsach (TG) dopo una segnalazione. Stanto a quanto emerso dalle prime indagini, nel decesso dell'uomo non sono implicate terze persone. Le esatte cause della morte sono attualmente in fase d'accertamento: si cercherà di capire se si sia trattato di un malore o di un gesto volontario.