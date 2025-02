Oasport.it - Puppo spiega: “La lunga pausa di Sinner non si era mai vista. Tennis di successo difficile col gioco di Bellucci”

Darioha analizzato il buon cammino di Mattianel torneo ATP 500 di Rotterdam durante l’ultima puntata dimania, trasmissione del canale YouTube di OA Sport: “e Shapovalov hanno una cosa in comune, non solo l’essere mancini: di ammirare McEnroe, il quale ha detto che il canadese è stato il più vicino al suo, ma è inaffidabile nonostante la vittoria a Dallas.è stato colpito anche per outfit da McEnroe e Agassi, ma non ci vedo un paragone nel suooltre al fatto di essere mancino.Ilche haportarlo avanti con ildie Shapovalov, ma è una settimana che va in controtendenza. Ila volte è ancora così, anche se è ormai omologato e non si vedono tante differenze“.Il telecronista di Eurosport ha poi proseguito: “Non so dove potrà andare, è anomalo che un giocatore così provenga dalla Lombardia, perché al maschile la Lombardia non ha praticamente mai prodotto giocatori di un certo tipo e lui può essere tra questi.