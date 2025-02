Ilgiorno.it - Punto di riferimento da ammodernare

Quello di Rho è undiimportante per tutto il territorio, con un personale di grandi capacità e molto appassionato, ma che da undi vista delle infrastrutture porta i segni dell’età. Alcune ristrutturazioni sono già state fatte, altre sono in corso o in programma, a partire dal pronto soccorso, una struttura che conta ogni anno più di 40mila accessi, ma vogliano intervenire per migliorare anche alcuni reparti come l’ostetricia e la ginecologia. Il taglio del nastro di ieri mattina è stato l’occasione per l’assessore regionale al Welfare Guido Bertolaso per visitare il pronto soccorso e il reparto di radiologia, dove è stata installata e resa operativa una nuova risonanza magnetica nucleare. Ma soprattutto per riconfermare l’impegno di Regione Lombardia per rendere l’ospedale più sicuro e moderno.