Punito perché contrario allo svilimento della Shoah. La lettera di un prof

Al direttore - E’ già ampiamente circolata la notizia di un insegnante minacciato di sanzioni per aver espresso qualche obiezionestravolgimento del GiornoMemoria nella propria scuola. Ebbene, il rampognato sono io e vi dico la mia. Come si è saputo nei giorni scorsi, il 27 gennaio, a sorpresa, nel liceo di Milano in cui insegno, dei ragazzi sono stati autorizzati a girare per tutte le classi a perorare la propria versione del GiornoMemoria. Ammettevano che laè stata una brutta cosa ma di genocidi ce ne sono tanti e di continuo, anche oggi. In particolare Israele starebbe massacrando i palestinesi dal 1948, e a Gaza compie oggi un vero e proprio genocidio. Uno striscione in cortile rincarava la dose e, già che c’era, accusava i poliziotti bastardi di aver ucciso Ramy, ormai assurto a George Floyd meneghino e anche un po’ palestinese ad honorem.