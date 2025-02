Pugilato | Usyk rivela quando smetterà di combattere e nomina il prossimo avversario

Leggi su Sportface.it

Oleksandr, 38 anni, hatodi. Il campione ucraino dei pesi massimi leggeri e dei pesi massimi. Il pugile ha infatti affermato che mancano solo due incontri prima del suo ritiro,ndo Joseph Parker o Daniel Dubois come suosfidante.ha mantenuto intatto il proprio record, dopo aver battuto Tyson Fury per la seconda volta a dicembre. Ai microfoni di Sky Sport,ha dichiarato: “Combatterò contro chi vincerà, Joseph Parker, Daniel Dubois, nessun problema. Penso che manchino due anni, uno e mezzo alla boxe . Mi sento benissimo. Sento di avere due combattimenti da preparare per, non di più. Solo due.”Dubois spera di lottare nuovamente contro, dopo quanto visto sul ring due anni fa. L’ucraino aveva fermato “Triple D” verso la fine del combattimento, ma durante il quinto round l’inglese aveva messo a punto un colpo che ha mandatoal tappeto, ritenuto poi un colpo basso.