Cataniatoday.it - Pta "San Luigi", nuova segnaletica e accesso contingentato per migliorare la fruibilità

Leggi su Cataniatoday.it

Lavori in corso al Pta "San" per la realizzazione dellaorizzontale. L’intervento rientra nel piano di riorganizzazione del flusso veicolare e di ottimizzazione delle aree di sosta per garantire una migliorepedonale e veicolare dell’intera area.A partire.