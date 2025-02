Dilei.it - Psoriasi pustolosa generalizzata, cosa cambia nella cura della malattia rara

Leggi su Dilei.it

Non facciamo confusione. Esistono diverse forme di. Ed una di queste è fortunatamente. Si chiama. È unain cerca di risposte, a partire dalla presa in carico del malato, che deve iniziare con la diagnosi. Perché ancora, soprattutto in forme sfumate, riconoscere il quadro non è semplice. E la diagnosi tardiva è dietro l’angolo.Sono tanti i problemi legati a questa patologia, ma per fortuna c’è una buona notizia. Ora è a disposizione un farmaco innovativo mirato (si chiama spesolimab) che può essere somministrato in ospedale e con precise indicazioni da parte dello specialista.Donne a rischioLaè segnata da fasi di peggioramento grave ed improvviso che impattano pesantemente sulla vita delle persone. Ma più in generale il bruciore ed il dolore sono i segni principali ancora più del classico prurito