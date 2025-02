Game-experience.it - PS5, quasi metà degli acquirenti non aveva acquistato altre console Sony

ha rivelato un dato sorprendente nel suo ultimo report finanziario:ladi PS5 sono nuovi utenti PlayStation. Secondo le analisi, il 42% dei nuovi account creati con laappartiene a giocatori che nonno mai posseduto una PlayStation in passato.Questo risultato, condiviso da ResetERA, conferma che ladi nuova generazione non si è limitata a trasferire utenti da PS4 a PS5, ma ha ampliato significativamente la base di giocatori. Non ci sono dati ufficiali sulla provenienza di questi nuovi utenti, ma si possono fare alcune ipotesi.Una fetta significativa potrebbe essere composta da giovani giocatori che acquistano la loro prima. Altri potrebbero essere ex utenti di Xbox che, non trovando interesse nella strategia multipiattaforma di Microsoft, hanno deciso di passare a PlayStation.