Sololaroma.it - Protesta green contro lo stadio della Roma: piantati nuovi alberi a Pietralata

Leggi su Sololaroma.it

Un’azione simbolica e di, una sfida diretta alle istituzioni e ai piani urbanistici del Comune di: diversi attivisti ambientalisti hanno deciso di piantarenell’area didove, secondo i progetti dell’amministrazione, dovrebbe sorgere il nuovo, che ripreso i lavori di scavo. L’iniziativaCome scrive La Repubblica, l’iniziativa, organizzata da diverse associazioni tra cui Schierarsi, il movimento fondato dall’ex esponente del Movimento 5 Stelle Alessandro Di Battista, ha visto la messa a dimora di lecci, frassini, olmi e bagolari, tuttiautoctoni, coltivati in tre anni e di “genomanissimo”, come sottolineato dagli attivisti stessi in un post pubblicato sui social. Le immagini diffuse mostrano volontari armati di pale e zappe mentre piantanonella zona verde che dovrebbe essere sacrificata per la costruzione dell’impianto sportivo.