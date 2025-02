Lanazione.it - Protesi anca con la nuova chirurgia robotica: in Toscana primo intervento in Italia

Figline e Incisa Valdarno (Firenze), 13 febbraio 2025 –per l’artrod', un altro primato toscano. Ileseguito con la piattaformaRosa Hip Robot, infatti, si è svolto nei giorni scorsi nella Casa di cura Frate Sole di Figline e Incisa Valdarno (Firenze), a opera di Michele Franci, responsabile équipe e medico specialista in Ortopedia e Traumatologia di Korian. Korian, parte del gruppo europeo Clariane, introduce questa tecnologia con l'obiettivo di supportare l'attività chirurgica e contribuire all'evoluzione delle tecniche operatorie in ambito ortopedico. Quella eseguita nella strutturaè il terzodel genere in tutta Europa, riporta una nota. Dopo una sessione di formazione internazionale - tenutasi in Germania a Colonia a cura di un medico sudafricano, unico al di fuori degli Stati Uniti a utilizzare il Robot Rosa per interventi all'- Franci ha ottenuto la certificazione per l'innovativo utilizzo del sistema robotico che rappresenta una svolta significativa in ambito sanitario e che comporta numerosi benefici per pazienti e medici.