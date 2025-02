Laspunta.it - Pronti per Artena chiede maggiore sicurezza “Potenziare illuminazione e videosorveglianza”

L’allarme è lanciato dal gruppo politico “per” rappresentato dai consiglieri comunali Tamara Latini e Cristiano Puliti: gli esponenti dell’opposizione chiedono al Comune di attivarsi per favorire unanel nostro territorio.Il consigliere Cristiano Puliti dichiara: “chiediamo azioni immediate per ladel nostro paese sollecitando un potenziamento dellaperché l’impegno costante delle forze dell’ordine, va supportato e integrato da parte dell’amministrazione comunale con l’adozione di atti e scelte politiche concrete, mediante l’ampliamento e nuova installazione di impianti disull’intero territorio comunale e parimenti di impianti efficienti di”.Tamara Latini Il consigliere Tamara Latini aggiunge:” ripeto sempre che ladeve essere al centro di ogni azione amministrativa.