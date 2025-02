Ilveggente.it - Pronostico AZ Alkmaar-Galatasaray: out tre titolarissimi

Leggi su Ilveggente.it

AZè un match valido per l’andata degli spareggi di accesso agli ottavi di finale di Europa League e si gioca giovedì alle 21:00: diretta tv, probabili formazioni,.La seconda sconfitta esterna stagionale è costata molto cara aldi Okan Buruk: due settimane fa, nell’ultima giornata della fase a girone unico, i giallorossi hanno perso 2-1 in casa dell’Ajax, uscendo fuori dalle prime otto della maxiclassifica. Un k.o. doloroso, che li ha condannati a disputare gli spareggi per avere accesso agli ottavi di finale.AZ: out tre(Ansa) – Ilveggente.itSarebbe bastato vincere ad Amsterdam per evitare di giocare 2 partite in più: ilsi è svegliato tardi ed il gol di Osimhen in pieno recupero – a proposito, l’ex attaccante del Napoli, ammonito, salterà l’andata dello spareggio per squalifica insieme a Torreira e Sanchez – non è bastato per evitare la sconfitta alla Johan Cruijff Arena.