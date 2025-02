Lanazione.it - Progetto Einstein Telescope, alla Normale arriva la task force

Pisa, 13 febbraio 2025 - La ScuolaSuperiore ospiterà a Pisa il primo incontro dellanominata per aggiornare e perfezionare il(ET), una delle più importanti infrastrutture di ricerca europee dei prossimi decenni, che prevede la costruzione di un rivelatore di onde gravitazionali sotterraneo con l’obiettivo di studiare questioni chiave della fisica fondamentale e della cosmologia. Come noto, due sono finora le sedi candidate ad ospitare questa maxi opera ingegneristica: la zona circostante la miniera di Sos Enattos in Sardegna e l’Euroregione Mosa-Reno tra Paesi Bassi, Belgio e Germania. La possibile candidatura di un terzo sito, nella regione tedesca della Lusazia in Sassonia, è attualmente allo studio. L’Italia ha messo a disposizione 1 miliardo e 300 milioni (950 dal governo e 350 dRegione Sardegna) affinché ilvenga realizzato nel nostro paese.