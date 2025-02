Iodonna.it - Professoressa di diritto amministrativo a Roma Tre, è figlia - e allieva - di Aldo Mazzini Sandulli (1915 – 1984), presidente emerito della Corte Costituzionale

Leggi su Iodonna.it

Sono stati eletti in seduta comune alla Camera i quattro giudici mancanti. Dei quattro, la candidata tecnica è Maria AlessandradiTre indicata dai Cinque Stelle. Napoletana, 68 anni, è– e– del Prof.),e dal 1957 al 1969 giudice. È l’unica donna dei quattro nuovi giudici che completano il plenumConsulta. Gli altri giudici sono Francesco Saverio Marini per FdI (viene considerato il “padre”riformadel Premierato). Massimo Luciani, noto costituzionalista, per il Pd e le opposizioni. E l’avvocato Roberto Cassinelli, ex parlamentare berlusconiano, indicato dagli azzurri.di Cassazione, laCassano: «Preoccupante frequenza di femminicidi» X Leggi anche › “Troppo emotive per giudicare”? In un libro la storia (e la rivincita) delle magistrate italiane Chi è Maria Alessandra, la “tecnica” (e unica donna) dei quattro nuovi giudiciNata a Napoli il 27 ottobre 1956, si è laureata in Giurisprudenza nel 1977 all’Università degli Studi diLa Sapienza.