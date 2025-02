Produzione Industriale in Europa | a dicembre contrazione dell' 11% sul mese e del 2% sull’anno

Panorama.it - Produzione Industriale in Europa: a dicembre contrazione dell'1,1% sul mese e del 2% sull’anno

Quanta fatica per l’. Laeuropea insi è contratta più del previsto: -1,1% sul, -2% su base annua. Un segnale per Francoforte, per le future mosse.La debolezza(soprattutto per i beni intermedi e strumentali) significa una riduzione degli investimenti e dia lungo termine da partee aziende e un rallentamentoa domanda complessiva. Una politica monetaria più espansiva, con conseguenti costi di finanziamento ridotti per le imprese, potrebbe incentivare la ripresa. Ma la Bce, come sempre, si trova in bilico tra dover evitare un eccessivo rallentamento economico e evitare una risalita’inflazione. Secondo i dati di Eurostat nell'area euro laè calata'1,1% arispetto alprecedente e del 2% rispetto allo stessodel 2023.