Quifinanza.it - Procedura d’infrazione Ue contro l’Italia, abuso di contratti a tempo dei docenti

Leggi su Quifinanza.it

La Commissione Ue bacchettasulle disparità tra i tantideterminato e i colleghi con contratto indeterminato. Bruxelles ha inviato a Roma una lettera di messa in mora, primo passo per l’apertura di unaeuropea, per non aver totalmente recepito le norme dell’Unione europea sul lavoro adeterminato, nello specifico in relazione alle condizioni degli insegnanti.Secondo quanto comunicato da Palazzo Berlaymont, non adeguandosi in pieno alle direttive in materia, il Governo italiano trasgredisce il principio di non discriminazione di questa categoria di lavoratori e quindi si sottrae al diritto dell’Ue.LaCome spiegato dalla Commissione, nel nostro Paese icon contratto adeterminato non hanno diritto ad una progressione retributiva graduale sulla base di periodi di servizio precedenti, a differenza di quanto riconosciuto agli insegnanti aindeterminato.