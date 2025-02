Bergamonews.it - Procedimenti disciplinari a carico dell’Ordine dei commercialisti: il Giudice archivia il caso

Tuttoto. Il procedimento adi ignoti che aveva coinvolto il Consiglio di Disciplina ed il Consigliodeidi Bergamo è statoto.“Siamo lieti di dare questa notizia – afferma Francesco Geneletti, presidente Odcec di Bergamo – l’zione è avvenuta con decreto in data 24 gennaio 2025. Tutta l’indagine è rimasta tutta adi ignoti, non ci sono mai stati imputati. Come fin dall’inizio l’Ordine dei Commercialista ne è sempre stato convinto, il Gip l’ha confermato. È una piccola soddisfazione ai Colleghi e contribuire a rafforzare la considerazione della collettività nei confronti della nostra professione”.IlL’ipotesi di reato senza indagati era stata formulata il 26 ottobre 2024 e riguardava la gestione deideie potrebbe investire anche il ministero della Giustizia.