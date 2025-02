Udinetoday.it - Prima pioggia e nevicate, poi il tempo migliora ma calano le temperature

Leggi su Udinetoday.it

A Udine cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge per l'intera giornata. Dopo questa fase di instabilità, ci sarà un peggioramento per venerdì 14 febbraio in quanto giungerà un impulso più freddo in quota che porterà piogge esui rilievi a quote via via più basse, fin verso i 500.