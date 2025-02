Oasport.it - Prima medaglia per la Nuova Zelanda ai Mondiali di sci alpino con Alice Robinson. Ma alle Olimpiadi…

Una giornata memorabile per l’Italia aidi sci, ma a far festa è stata anche la, con lairidata della sua storia. Una fenomenaleha conquistato l’argento, inchinandosi solo all’inarrivabile Federica Brignone, ma al termine di una prestazione comunque eccezionale da parte della neozelandese.ha concluso a 93 centesimi da Brignone, unica a restare “vicina” all’azzurra, visto che il resto del mondo è arrivato ad oltre due secondi e mezzo dalla valdostana. La neozelandese era stata strepitosa nella seconda manche, chiudendo con il miglior tempo e provando a mettere pressione al cancelletto di partenza a Brignone.Una stagione fantastica quella difinora, che l’ha vista anche tornare a vincere in Coppa del Mondo quattro anni dopo l’ultima volta.