Ilfattoquotidiano.it - Prezzo del gas in picchiata (-10%) dopo i colloqui tra Trump e Putin relativa ad una pace in Ucraina

L’avviodi un interlocuzione tra Stati Uniti e Russia su possibili intese per far cessare la guerra in, ha avuto immediate ripercussioni suldel gas che, ad inizio settimana, aveva toccato i valori più alti da due anni, avvicinandosi ai 60 euro al megawattora. Nelle ultime 48 ore, la quotazione sul mercato europeo di Amsterdam, è scesa a 53 euro, una flessione di oltre il 10%.La scommessa è che l’avvio di una trattativa diapra anche degli spiragli per una ripresa, almeno parziale, dei flussi di gas russo verso l’Europa. In questi oltre due anni le forniture da Mosca sono state sensibilmente ridotte da molti paesi europei e rimpiazzate principalmente dal, molto più costoso, gas liquefatto che arriva via nave da Stati Uniti, Qatar e dalla stessa Russia. Mosca, per contro, è riuscita a reindirizzare parte della sua produzione verso altri paesi, a cominciare dalla Cina.