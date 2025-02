Ilfattoquotidiano.it - Presunto stupro di La Russa jr, la Procura di Milano farà “ulteriori approfondimenti” sui contatti tra il presidente del Senato e gli spioni

“. Secondo quanto riportato dalle agenzie di stampa, è ciò che intende fare ladidiretta da Marcello Viola all’indomani dell’articolo del Fatto Quotidiano sui presuntitra ildel, Ignazio La, ed Enrico Pazzali, titolare dell’agenzia di investigazione Equalize al centro dell’inchiesta su una rete di cyber-spie. Nella fattispecie, il supplemento di accertamenti riguarderà i contenuti del verbale in cui l’hacker Nunzio Samuele Calamucci racconta di avere assistito a una telefonata tra tale “Ignazio” e Pazzali, negli uffici di Fiera, qualche ora dopo la presunta violenza sessuale per cui sono indagati il figlio deldelLeonardo Apache Lae un suo amico. Dai tabulati telefonici in mano allatrice aggiunta Letizia Mannella e alla pm Rosaria Stagnaro, titolari dell’indagine sulla presunta violenza sessuale, non risultano al momento “rilevanti” tali da far ritenere che ilLaabbia chiamato Pazzali subito dopo la presunta violenza.