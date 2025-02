Ilgiorno.it - Presentato a Rovato il primo treno a idrogeno d’Italia

(Brescia) – Presentazione ufficiale per ilitaliano fortemente voluto da Regione Lombardia e da Ferrovienord. Ilitaliano è arrivato lo scorso 23 gennaio nel nuovo impianto di manutenzione e di rifornimento didi, in provincia di Brescia. Il convoglio, che fa parte dei 14 acquistati da Fnm grazie ai finanziamenti di Regione Lombardia, anche tramite risorse del Pnrr, è giunto nel Bresciano dal circuito di prova di Salzgitter (Germania) del costruttore Alstom. L’impianto di, realizzato da Ferrovienord e dotato di attrezzature all'avanguardia, sarà, in Italia ildeposito specificatamente progettato e realizzato per la manutenzione dei treni anonché ilimpianto per il rifornimento diper i treni.