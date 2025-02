Agi.it - Presentata una proposta di legge per semplificare il settore Ncc

Leggi su Agi.it

AGI - "Garantire la libertà di movimento, prevista dalla Costituzione ma oggi negata dalla catastrofe del trasporto pubblico non di linea e da unavecchia di oltre trent'anni. Introdurre un principio rivoluzionario per l'Italia: è il cittadino a scegliere il mezzo di trasporto che preferisce, non lo Stato a limitarne l'accesso. Più concorrenza, più benefici per i consumatori, più occupazione regolare". Sono alcuni dei criteri che ispirano ladi iniziativa popolare cheoggi alla Camera dall'Associazione Articolo 16, nata dalla collaborazione tra i Radicali Italiani e MuoverSi' (la federazione che riunisce le principali associazioni NCC). Laintroduce il concetto di "trasporto al pubblico", definito come il trasporto di persone da un luogo a un altro attraverso qualsiasi modalità disponibile, incluse le piattaforme digitali, e ribadisce la separazione con regole chiare tra servizio taxi e servizio NCC, semplificando la concessione di autorizzazioni regionali e puntando a garantire che l'enorme domanda di trasporto pubblico non di linea incontri un'offerta sicura e sufficiente.