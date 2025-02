Lanazione.it - Premio Michelangelo: weekend di eventi, libri e dibattiti

Via alla VIII edizione delInternazionaleBuonarroti organizzato dall’associazione culturale “Arte per Amore” al Palazzo della Cultura di Cardoso, con il patrocinio di importanti enti istituzionali e culturali. È rivolto ad artisti, scrittori, poeti, fotografi e creativi di ogni provenienza (previsti riconoscimenti speciali in diverse categorie, tra cui pittura, scultura, fotografia, poesia, narrativa e racconti): il 22 febbraio premiazione per le materie letterarie e il 23 per quelle visive; ed è prevista una mostra di pittura e scultura al Palazzo della Cultura dal 21 febbraio al 23 marzo. Questa edizione prevede anche il progetto scuola “Sulle Orme di” per avvicinare i giovani all’arte, e prevede gite d’istruzione sul territorio, laboratori, visite guidate e incontri con esperti.