Lanazione.it - Portoferraio, l’alluvione e la paura. Ambulanze bloccate, scuole chiuse

(Livorno), 13 febbraio 2025 – Una ondata di maltempo impressionante, un muro d’acqua sulla città con auto e case sommerse. Trache sono stateper la giornata di venerdì 14 febbraio eche sono stateintorno ale 18.45 dalla centrale operativa: era impossibile arrivare in ospedale per via delle strade diventate pericolosi fiumi in piena.ha vissuto con l’Isola d’Elba un giovedì 13 febbraio drammatico a causa di un temporale che intorno alle 17 ha interessato il capoluogo e le vicinanze. Vigeva l’allerta arancione sull’isola, ma la violenza impressionante dell’acqua ha lasciato sotto choc la gente. Non ci sono feriti o dispersi, ma laè stata tanta. Pioggia e neve in Toscana: una doppia allerta meteo, ecco la situazione "– si legge in un documento inviato dal Comune – è stata colpita da un fortissimo nubifragio, che ha causato allagamenti in tutte le zone della città e nelle periferie.