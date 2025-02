Sololaroma.it - Porto-Roma Streaming Gratis: dove guardare i giallorossi in Europa League

Leggi su Sololaroma.it

Dopo la due giorni di Champions, è l’a prendere la scena. Questa sera, giovedì 13 febbraio, sono in programma le gare d’andata dei playoff: lascenderà in campo alle 21:00 al Do Dragao per affrontare il. Il ritorno, invece, si disputerà la prossima settimana allo stadio Olimpico alle 18:45. L’andamento diLasta ritrovando continuità di risultati in campionato, ma adesso deve dimostrare il suo reale valore in campo europeo. In Serie A, ihanno collezionato due vittorie esterne consecutive contro Udinese e Venezia, mentre l’ultimo successo in trasferta inrisale all’aprile dello scorso anno a San Siro contro il Milan. Ilsta vivendo un periodo di transizione, ma rimane un avversario ostico da affrontare in un turno ad eliminazione diretta.