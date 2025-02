Sololaroma.it - Porto-Roma, probabili formazioni: Ranieri con i fedelissimi

Il momento atteso sta per arrivare in casa. La vittoria per 1-0 con il Venezia è passata in archivio ed i giallorossi sembrano aver ritrovato una volta per tutte la retta via. L’obiettivo ora è quello di dare continuità al risultato in laguna, scendendo in campo per l’Europa League. Il focus si sposta infatti sui playoff di Coppa UEFA, un impegno da onorare al massimo. I capitolini si stanno preparando in ogni minimo dettaglio alla sfida con il, in programma oggi 13 febbraio alle 21:00 allo stadio Do Dragao. Un match estremamente delicato, contro un cliente ostico.Claudioè ben consapevole che per mettere al tappeto i lusitani serva una prova di coraggio e perfetta, sia dal punto di vista difensivo che in quello offensivo. Il coach di Testaccio si affiderà quindi agli elementi titolari del suo scacchiere, a quelle pedine che non possono essere risparmiate in serate di alto profilo come quella odierna.