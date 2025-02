Sololaroma.it - Porto-Roma, la chance di Pellegrini: Ranieri attende risposte

Archiviata la vittoria per 1-0 in trasferta a Venezia, per lanon c’è tempo di fermarsi. Già, perché la stagione è lunga e ricca di impegni. I giallorossi si sono lasciati alle spalle momentaneamente il campionato per pensare all’Europa League, competizione da onorare senza se e senza ma. L’obiettivo è quello di trovare continuità di rendimento anche fuori dal confine italiano, lì dove c’è da strappare la qualificazione agli ottavi di finale. I capitolini stanno finendo di limare gli ultimi dettagli in vista della gara con il, in programma oggi 13 febbraio alle 21:00 allo stadio Do Dragao. Una partita estremamente delicata, contro un cliente che definire ostico è utilizzare un eufemismo.Claudioè consapevole delle difficoltà nascoste di questo match, che dirà tanto dell’annata dei suoi ragazzi.