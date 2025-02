Sololaroma.it - Porto-Roma, i giallorossi svegliati alle tre di notte: petardi sotto l’hotel

Reduce dalla vittoria per 1-0 con il Venezia, lasi appresta a tornare in campo. Isembrano aver ritrovato la retta via e devono ora dare continuità ai risultati, anche al di fuori dell’Italia. Il focus si sposta ora sull’Europa League, competizione che diventa cruciale in una stagione complessa come questa. L’obiettivo è quello di raggiungere gli ottavi di finale, passando lo scoglio playoff. I capitolini stanno finendo di limare gli ultimi dettagli in vista del match con il, in programma oggi 13 febbraioore 21:00 allo stadio Do Dragao. Una partita difficile, contro un avversario che non lascerà nulla al caso.La Lupa è stata vittima, però, di uno spiacevole caso extracampo. Nell’arco della nottata, più nello specifico intorno3:00, i giocatori dellasono statidagli ultras lusitani, che hanno lanciato alcuniHiltonGaia.