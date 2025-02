Lapresse.it - Porto-Roma, dove vedere in tv e streaming il playoff di Europa League

Ladi Claudio Ranieri scende in campo stasera neldicontro il. Lo spareggio con ighesi rappresenta l’ultima possibilità per i giallorossi di accedere agli ottavi di finale. Il match di andata è in programma alle 21 all’Estádio do Dragão mentre il ritorno si giocherà tra sette giorni all’Olimpico.Il match tra i giallorossi e ighesi verrà trasmesso in esclusiva da Sky, come succede per le partite di, e sarà visibile sui canali Sky Sport Uno, Sky Sport 4k e Sky Sport. La partita sarà visibile anche insulle piattaforme SkyGo e Now Tv. Le probabili formazioni diDopo la minivacanza concessa con in campionato, Ranieri si affiderà nuovamente ai due campioni del mondo Hummels e Paredes. Oltre a Svilar, la difesa sarà composta dal tedesco accanto a cui ci saranno Mancini e Ndicka.