Juventusnews24.com - Porto Roma 1-1, Celik non basta: Moura pareggia i conti e il passaggio agli ottavi si deciderà agli ottavi

Leggi su Juventusnews24.com

di Redazione JuventusNews241-1, tutti i dettsul match di Europa League: ecco come è andata la sfida dei playoffFinisce 1-1 il match tra: alla rete dirisponde quella diche rimanda il verdetto definitivo su chi andrà in Europa League al playoff di ritorno. Tantissimi ammoniti e anche l’espulsione di Cristante in un match combattuto e che ha visto l’uscita anzitempo dell’ex Juve Paulo Dybala per infortunio.La prossima settimana, all’Olimpico sichi andràdella competizione.Leggi su Juventusnews24.com