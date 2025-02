Ilrestodelcarlino.it - Portanova è tornato ad allenarsi

Dall’allenamento della Reggiana arriva finalmente una buona notizia: Manoloin gruppo. Il centrocampista ha smaltito la forte forma influenzale che l’aveva condizionato a Bolzano e poi in seguito gli ha fatto perdere il derby col Cesena. Ancora ai box Manuel Marras e Stefano Pettinari, quest’ultimo alle prese con un problema muscolare. La squadra, reduce da 3 sconfitte nelle ultime 4 partite, è attesa domenica alle 15 a Frosinone per una gara che non può essere sbagliata visto il risicato margine (+1) sulla zona playout. L’arbitro sarà Rapuano della sezione di Rimini, i collaboratori dell’esperto fischietto saranno Cipriani e Fontani, il ‘4° uomo’ Iannello, al Var Gariglio e Paganessi. Biglietti in vendita (20 euro) su Vivaticket o al Reggiana Store di via Piccard. Già 215 i tifosi granata che l’hanno acquistato.